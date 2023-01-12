دهوك تعوّل على السياحة والحركة التجارية لتعزيز دخل المحافظة

شفق نيوز/ أكد رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر، يوم الخميس، على ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي والحركة التجارية في قضاء العمادية لما تمتلكه هذه المنطقة من اهمية استراتيجية في تعزيز دخل المحافظة.

وقال تتر خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش وضعه حجر الأساس لعدة مشاريع في العمادية، "سنولي اهتماما أكثر بالمشاريع السياحية في منطقة العمادية"، مردفا بالقول "نحتاج الى تعاون ومساندة الجميع خاصة سكان المنطقة من خلال محافظتهم على المناظر الطبيعية والخلابة وعلى البيئة لأنها تُعد ثروة وطنية، وأن اساس اقتصاد ودخل هذه المنطقة يعتمد على قطاع السياحة".

وأضاف ان "قضاء العمادية تمتلك حدوداً واسعة تمتد مع البلدان المجاورة ونسعى إلى استثمارها في تعزيز الحركة التجارية من خلال إيلاء الاهتمام بمعبر "سر زير" الحدودي وتطويره عبر انجاز مشاريع الطرق حيث يحتاج طريقها الرئيسي الى 23 مليارا لإعادة تأهليه، وباستكماله ستُقدم تسهيلات كبيرة للحركة التجارية.