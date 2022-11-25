دهوك تعلن وفاة أحد مصابي تفجير خزان الغاز أثناء علاجه في تركيا

شفق نيوز/ اعلنت شرطة دهوك، يوم الجمعة، وفاة أحد الطلبة المصابين جراء تفجير خزان الغاز، وذلك أثناء علاجه في تركيا.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الجريح نيجيرفان عبد العزيز توفي في مستشفى بتركيا متأثرا باصابته البليغة التي تعرض لها جراء انفجار خزان الغاز في بناية القسم الداخلي بدهوك.

وبذلك ارتفعت حصيلة الضحايا إلى وفاة 6 أشخاص، وفق البيان.

والاربعاء (23 تشرين الثاني الجاري)، أعلن وزير تربية إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، إنقاذ أرواح قرابة 60 طالبا، في حين لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 27 شخصاً، نتيجة حادث الانفجار الذي وقع، (الاحد 20 من الشهر الجاري)، بسبب تسريب للغاز، الأمر الذي دفع حكومة إقليم كوردستان إلى حظر استخدام منظومة الغاز السائل.