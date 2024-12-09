دهوك تعلن تطهير قرابة 170 ألف متر مربع من الألغام والمخلفات الحربية

شفق نيوز/ أعلنت دائرة شؤون الألغام في دهوك، يوم الاثنين، عن الانتهاء من تنظيف حقلين ملوثين بالألغام والمخلفات الحربية في ناحيتين شمالي المحافظة ضمن جهودها المستمرة لتطهير المناطق الملوثة وتحقيق بيئة آمنة للسكان.

وقالت مديرة الدائرة شيلان نهيلي لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدائرة تمكنت من إزالة العشرات من الألغام المزروعة والمخلفات الحربية في الحقل الأول بناحية زاويته والذي تبلغ مساحته 123 ألف متر مربع".

ووصفت هذا الحقل بـ"الصعب نظراً لكثافة الألغام فيه وطبيعة الأرض الوعرة، ورغم ذلك تمكنت الفرق المختصة من إزالة 79 لغماً أرضياً و36 قطعة من المخلفات الحربية"، مبينة أنه "تم التخلص من هذه الألغام من خلال تفجيرها في أماكن مخصصة وآمنة".

وتابعت "أما الحقل الثاني فيقع ضمن حدود ناحية مانكيش وتبلغ مساحته 44 ألف متر مربع حيث اسفرت عمليات التطهير عن إزالة تسعة ألغام أرضية و14 قطعة من المخلفات الحربية مما ساهم في تأمين هذه المنطقة وتخفيف المخاطر على الأهالي".

واكدت نهيلي على "الأهمية الإستراتيجية لحقل زاويته لكون موقعه يدخل ضمن خطة مستقبلية تهدف إلى إنشاء نفق لتسهيل حركة المرور بين ناحية زاويته وقضاء العمادية وهو مشروع حيوي يعزز البنية التحتية في المنطقة ويخفف من صعوبة التنقل".

وفي ختام تصريحها أوضحت نهيلي، أن "فرق دائرة شؤون الألغام في دهوك نجحت منذ مطلع العام 2024 وحتى الآن في تطهير 15 حقلاً ملوثاً بالألغام والمخلفات الحربية التي تم زرعها خلال فترات النزاع الممتدة على مدار أكثر من 60 عاماً".