دهوك تعلن التوصل لتنسيق "مثمر" مع تركيا لإيقاف قطع الأشجار في المناطق الحدودية

شفق نيوز/ بحث محافظ دهوك علي تتر، يوم الثلاثاء، مع القنصلية العامة التركية في اقليم كوردستان ووالي مدينة شرنخ التركية مسألة قطع الأشجار في المناطق الحدودية في المحافظة من قبل القوات التركية المتوغلة في تلك المناطق.

وقال مللت عصمت السكرتير الصحفي لمحافظ دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "التواصل مع الجانب التركي اثمر عن التنسيق بين محافظة دهوك والاطراف التركية للسيطرة على هذه الظاهرة والحفاظ على بيئة وطبيعة المناطق الحدودية داخل اقليم كوردستان".

كما اشار مللت عصمت الى ان "قائممقام قضاء زاخو تواصل مع قائمقام مدينة شرنخ التركية إلى اتفاق لوأد ظاهرة قطع الاشجار في مناطق الصراع بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني واكدا على وقف هذه التجاوزات على طبيعة كوردستان وعدم القبول بها".

يذكر ان حكومة اقليم كوردستان كانت قد اعربت وعلى لسان المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل عن استياءها من ظاهرة قطع الاشجار في المناطق الحدودية داعية الى وقف هذا التصرف الذي يضر بطبيعة وبيئة كوردستان.