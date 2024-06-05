دهوك تعلن استمرار دعم النازحين: كوردستان يصرف سنويًا مليار و830 مليون دينار (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الأزمات في محافظة دهوك، يوم الأربعاء، مواصلة دعمها للنازحين واللاجئين في المحافظة رغم قلة المساعدات المقدمة من قبل المنظمات الدولية في اقليم كوردستان.

وأوضح مسؤول الدائرة ديان جعفر لوكالة شفق نيوز، ان "حكومة الاقليم تصرف سنويًا نحو مليار و 830 مليون دينار عراقي على ادارة المخيمات، مما يشكل عبئا كبيرا على الحكومة".

وأشار إلى، أن هذه المبالغ تخصص لخمسة قطاعات حيوية تشمل الصحة، والتربية، والمياه، والكهرباء، بالاضافة الى ازالة النفايات من داخل المخيمات".

وأكد جعفر أن "أبواب المخيمات ستظل مفتوحة، مشددا على أن "سياسة حكومة كردستان واضحة في دعم النازحين واللاجئين وضمان حرية بقائهم في المخيمات".

وأضاف أن "التصريحات الأخيرة للمسؤولين العراقيين بشأن إغلاق المخيمات في إقليم كردستان بحلول 30 تموز 2024، أثرت سلبا على دعم المنظمات الدولية وخصوصاً منظمة الأمم المتحدة في تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين".

وشدد جعفر على أن "المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ستبقى موجودة في اقليم كوردستان وستواصل دعم اللاجئين والنازحين المقيمين في المخيمات رغم أن هذا الدعم سيكون محدودا".

يجدر بالذكر ان محافظة دهوك تستضيف اكثر من 60 ألف نازح ولاجئ موزعين على 15 مخيماً للنازحين وخمسة مخيمات للاجئين في حين يعيش عدد قليل منهم خارج المخيمات