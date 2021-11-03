دهوك تعلن استقبال نحو مليون سائح خلال شهر واحد

شفق نيوز/ أعلن مديرية السياحة في دهوك، اليوم الاربعاء، أن مايقارب مليون سائح قصدوا المحافظة خلال الشهر الماضي.

وقال مدير سياحة دهوك خيري علي، في مؤتر صحفي عقده، اليوم، بالمحافظة وحضرته وكالة شفق نيوز، إن السائحين يقصدون المحافظة بشكل مستمر، مبيناً أنه في شهر تشرين الأول الماضي دخل المحافظة نحو 850 ألف سائح.

وأوضح أن السائحين قدموا من اقليم كوردستان، وباقي مدن العراق، وكذلك من معبر ابراهيم الخليل الحدودي مع تركيا.

وتابع قائلا، إنه بسبب تفشي فيروس كورونا فإنه شهر تشرين الأول من العام الماضي شهد دخول قرابة 150 الف سائح، وفي ذات الشهر من العام 2019 دخل 500 الف سائح ، مؤكداً أن أعداد السائحين تضاعفت هذا العام.

وأعلنت مديرية سياحة دهوك، في حزيران 2021، توافد مئة ألف سائح إلى المناطق السياحية في المحافظة حتى نهاية شهر آيار الماضي.

يذكر أن محافظة دهوك في إقليم كوردستان شهدت افتتاح 15 موقعاً سياحياً جديداً في حدود المحافظة، وأبرزها وأكبرها هو مشروع (تلفريك دهوك) و(المجمع السياحي) في جبل زاوا المطل على مركز مدينة دهوك.