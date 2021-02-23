دهوك تعلق على تسلم جثة مختطف من سكانها وتحمل PKK مسؤولية قتله

شفق نيوز/ حملت محافظة دهوك يوم الثلاثاء حزب العمال الكوردستاني مسؤولية مقتل المواطن الشاب "جوتيار محسن حسين" خلال العمليات العسكرية التركية في جبل "كارة".

وقالت المحافظة في بيان اليوم، إن "نستنكر اختطاف وسجن واستشهاد المواطن (جوتيار محسن) أبن محافظة دهوك من قبل مسلحي حزب العمال".

ووفقاً للبيان فإن "اعتقال وسجن المواطنين من عمل المؤسسات القضائية حصراً وضمن القانون، والقيام بهذا العمل خارج تلك المؤسسات أمر غير قانوني ومخالف لحقوق الإنسان ويعدُ تعديا على أرض إقليم كوردستان".

وأفادت مديرية مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، بتسليم جثمان شاب إلى ذويه في إقليم كوردستان بعد أشهر من اختطافه على يد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الجثمان يعود إلى شاب يدعى جوتيار محسن حسين كان مقاتلو العمال الكوردستاني قد اختطفوه في ربيع العام الماضي.

وأضاف أن حزب العمال الكوردستاني أعلن في بيان رسمي، آنذاك، اعتقاله الشاب حسين من منطقة بادينان بتهمة التجسس لصالح تركيا.

وأشار الجهاز إلى أن جثمان الشاب سلم إلى ذويه، دون مزيد من التفاصيل.

وكان العمال الكوردستاني قد أعلن بأن حسين قتل إلى جانب 13 رهينة تركياً في منتصف الشهر الجاري خلال قصف تركي لمنطقة جبل كارة بمحافظة دهوك.

لكن حكومة أنقرة اتهمت العمال الكوردستاني بتصفية الرهائن.