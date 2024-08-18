دهوك تطلق مشروعاً بحثياً في موقع أثري "مهم" (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية آثار دهوك، يوم الأحد، إطلاق مشروع بحثي وصفته بالمهم في موقع بازيرا الأثري، بالتعاون مع جامعة اودينزي الايطالية.

ويقع هذا الموقع الاستراتيجي على الضفة الشرقية لنهر الخازر في قضاء عقرة شرق محافظة دهوك، بحسب مدير آثار دهوك دكتور بيكس يرفكاني.

ويقول يرفكاني، لوكالة شفق نيوز، إن "الموقع يعتقد كان يشكل جزءا حيويا من شبكة الاتصالات ما بين القرن السادس عشر الى الثامن عشر اي الفترة العثمانية وهناك ملتقطات اقدم تعود الى القرن الحادي عشر الميلادي".

واكد يرفكاني، أن "المشروع الذي بدأ في عام 2023 يركز على دراسة بقايا مبنى يعتقد انه كان محطة هامة لدعم المسافرين على طرق التجارة القديمة".

ويهدف المشروع البحثي، بحسب مدير آثار دهوك، الى اعادة بناء فهم شامل لوظيفة هذا الهيكل وأهميته الثقافية والمادية بالإضافة الى استكشاف علاقته بالمواقع الاثرية المجاورة والبيئة المحيطة.

واضاف قائلا، إن "هذا البحث يهدف إلى سد فجوة مهمة في معرفتنا حول ادارة الاراضي وحماية الحدود خلال فترة الامبراطورية العثمانية وهي جوانب لم تحظ باهتمام كاف في الدراسات الاثرية السابقة."

واشار بريفكاني الى ان "الأنشطة البحثية في الموقع تشمل دراسة الأدلة السطحية واجراء حفريات محددة وتحليل تقنيات البناء المستخدمة كما سيتم دراسة القطع الاثرية المكتشفة بما في ذلك السيراميك والزجاج والمعادن والعظام لتكوين صورة اوضح عن الحياة في المنطقة خلال العصر الاسلامي".

يأتي هذا المشروع في إطار جهود أوسع لفهم شبكة الطرق التجارية التاريخية التي كانت تربط بين نهر دجلة وجبال زاغروس والتي كانت تستخدم من قبل التجار والحجاج والجيوش على حد سواء.