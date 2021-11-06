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دهوك تطلق حملة لتلقيح 40% من سكانها ضد كورونا .. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-06T12:14:51+0000
دهوك تطلق حملة لتلقيح 40% من سكانها ضد كورونا .. صور

شفق نيوز/ أطلقت صحة دهوك في اقليم كوردستان، يوم السبت، حملة كبيرة للتطعيم ضد فيروس كورونا في عموم مناطق المحافظة.  

وقال مدير عام صحة دهوك افرازياب في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "حملة كبيرة انطلقت في عموم مناطق المحافظة لزيادة اعداد الملقحين بعد توسيع منافذ التلقيح في مركز المحافظة وخارجها"، مشيراً في ذات الوقت إلى "افتتاح مراكز داخل مخيمات النازحين واللاجئين وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية اخرى".

وأوضح افرازياب أن "هناك مراكز افتتحت مؤخراً داخل مركز المدينة في قاعة نادي دهوك، وقاعة تربية دهوك، وقاعة الثقافة في زاخو، وبواقع اربع فرق صحية في كل مركز"، مبيناً أنها "ستعمل من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية السادسة مساءاً من كل يوم الى جانب المراكز الصحية الحكومية المخصصة للتلقيح".

وأشار مدير صحة دهوك إلى أن "نسبة الملقحين في المحافظة وصلت الى 30%  من الذين تلقوا الجرعة الاولى و20% من الذين تلقوا الجرعتين"، مبيناً أن "مديرية صحة دهوك تسعى بعد هذه الحملة ايصال نسبة الملقحين الى 40 %  قبل نهاية العام الحالي". ودعا افرازياب المواطنين الى "التوجه لمراكز التلقيح لاخذ اللقاح"، محذراً من "تعرض المحافظة لموجة رابعة من فايروس كورونا".

وفي وقت سابق اليوم السبت، باشرت الفرق الجوالة لوزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، بحملة ميدانية في العاصمة اربيل ومحافظة السليمانية، لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا.

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