دهوك تطلب توضيحاً رسمياً من تركيا حول قتل المدنيين الـ5: لم تكن جريمة إعتيادية

شفق نيوز/ طلب رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر، يوم الثلاثاء، من السلطات التركية إصدار توضيح رسمي عن سبب وقوع حادثة ماردين التي وصفها بالبشعة.

وقال تتر في تصريح للصحفيين اليوم، إنه "يتعين على تركيا إنزال العقوبة بحق المدانين بتنفيذ الجريمة بشكل عادل".

وأضاف ان الاهم من ذلك ان توضح السلطات التركية للرأي العام في الاقليم سبب هذا الاعتداء لانها لم تكن جريمة اعتيادية، وتمّ تنفيذها من قبل عدة أشخاص وبلا وجه حق ضد مدنيين عُزّل".

وليلة 18 على 19 من شهر كانون الثاني/ يناير تعرض خمسة مواطنين مسنين بينهم ثلاث نساء ينحدرون من محافظة دهوك إلى هجوم مسلح على طريق مدينة نصيبين - ماردين في الأراضي التركية مما أسفر عن مقتلهم جميعا.

وندد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بشدة بالهجوم الذي استهدف اولئك المواطنين، بينما أعلن المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف، أعلن أن بلاده تتواصل مع السلطات في أنقرة للوقوف على ملابسات الحادثة.

وأول أمس الأحد، أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر،، إلقاء القبض على المتهم بقتل خمسة مواطنين من إقليم كوردستان من خلال إطلاق النار عليهم على طريق مدينة نصيبين - ماردين في تركيا.