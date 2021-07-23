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دهوك تقترح فرض حظر للتجوال قرابة شهر في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-23T09:18:27+0000
دهوك تقترح فرض حظر للتجوال قرابة شهر في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ صرّح المتحدث باسم المديرية العامة لصحة محافظة دهوك حمزة رزيكي يوم الجمعة بأنه يرى من الضروري أن تُعيد حكومة إقليم كوردستان فرض حظر للتجوال لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر كامل للسيطرة على الانتشار السريع لكورونا بعد تفشي متحور "دلتا".

وقال رزيكي في تصريح نشره على منصات التواصل الاجتماعي اليوم، إنه إذا أعلنت حكومة الإقليم حظرا للتجوال في المدة المشار إليها فإنه يمكن السيطرة على انتشار الفيروس من خلال تهيئة الاستعدادات الصحية لمواجهته.

وحذرّ المتحدث باسم مديرية الصحة في دهوك من أنه في حال عدم فرض حظر للتجوال فإن المؤشر الوبائي لفيروس كورونا سيتفاقم بشكل "سيء للغاية".

وحذر وزير صحة إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الخميس من حلول "كارثة" في حال عدم التزام السكان بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية في ظل انتشار فيروس كورونا في الإقليم.

وأعلن البرزنجي الأسبوع الماضي تسجيل الإقليم إصابات بمتحور فيروس كورونا نوع "دلتا" سريع الانتشار .

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