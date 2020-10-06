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دهوك تضع شرطا لتفادي إعادة فرض حظر التجوال

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-06T10:25:57+0000
دهوك تضع شرطا لتفادي إعادة فرض حظر التجوال

شفق نيوز/ قال محافظ دهوك علي تتر يوم الثلاثاء ان الالتزام بالتعليمات الصحية، والتدابير الوقائية سيغني عن اعادة فرض حظر التجوال مرة اخرى في المحافظة.

وقال تتر في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان سكان دهوك انقسمت آراؤهم على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لإعادة فرض حظر التجوال وهذا امر طبيعي.

واردف بالقول ان التحكم بالاوضاع الميعشية وارزاق الناس اليومية للكسبة والفقراء ليس بالأمر الهين ولكن دول العالم كلها اعلنت ايضا حظرا للتجوال واغلاقا جديدا للاماكن العامة عندما استشعرت خطورة الموقف.

واضاف تتر قائلا "يعزُّ علينا كثيرا فقدان الكثير من الاحبة من بينهم رياضيون ومثقفون وصحفيون وشخصيات مرموقة جراء اتساع تفشي الفيروس".

وتابع محافظ دهوك ان "الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية وانخفاض معدل الاصابات بكورونا سيحول دون اعلان فرض حظر التجوال".

ودعت مديرية الصحة العامة في محافظة دهوك يوم الجمعة الى اعادة فرض حظر التجوال في اقليم كوردستان كافة لمدة لا تقل عن اسبوعين على اقل تقدير وذلك بعد تفاقم عدد الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان عن تلقيها مقترحا لإعادة فرض حظر التجوال مرة أخرى في مناطق ومدن الاقليم جراء ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا.

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