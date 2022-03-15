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دهوك تضع خطة لأعياد نوروز وتتوقع دخول الآلاف من السائحين للمحافظة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-15T08:10:33+0000
دهوك تضع خطة لأعياد نوروز وتتوقع دخول الآلاف من السائحين للمحافظة

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للسياحة في محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، أنها أعدت خطة لاعياد نوروز ورأس السنة الكوردية لاستقبال السائحين من داخل وخارج إقليم كوردستان.

وقال مدير السياحة في دهوك خيري علي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن احصائيات أعداد دخول السائحين إلى دهوك خلال أيام العيد ستشمل الأيام العشرة من تاريخ 17 - 26 من شهر آذار مارس الجاري.

وأضاف أن لدى المحافظة 900 موقع سياحي حاصلة على رخص رسمية في ممارسة العمل إضافة إلى 250 مكاناً سياحياً طبيعياً وكذلك 116 مأوى من فنادق وموتيلات، مشيرا الى ان دهوك مستعدة لإستقبال 15 الف سائح يوميا.

وتوقع علي أن يدخل قاربة 3 آلاف سائح يوميا إلى اربيل خلال اعياد نوروز.

وكانت المديرية العامة للسياحة في محافظة دهوك قد أعلنت نهاية العام الماضي أن مليونا ونصف المليون سائح زاروا المحافظة من داخل وخارج إقليم كوردستان خلال العام 2021.

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