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دهوك تضع خطة لاستقبال السائحين في عيد نوروز

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-18T17:13:24+0000
دهوك تضع خطة لاستقبال السائحين في عيد نوروز

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للسياحة في محافظة دهوك، يوم الخميس، عن خطتها لاستقبال للسائحين وتقديم الخدمات لهم خلال ايام عيد  نوروز.

وقال مسؤول اعلام سياحة دهوك ريوار محمد، لوكالة شفق نيوز، ان الخطة تتضمن تشكيل 15 فريقا من كوادر السياحة لتوزيعها على السيطرات في مداخل المحافظة، مهمتها تقديم الدليل السياحي ومياه الشرب والحلويات للسائحين الوافدين الى المحافظة.

وأشار الى ان هذه الفرق ستقوم بتقديم تسهيلات الدخول للمحافظة اضافة الى تعليق لافتات باللغتين الكوردية والعربية في السيطرات والمواقع السياحية تحمل عبارات الترحيب بالسائحين.

واضاف محمد ان فرقا اخرى ستقوم بتوزيع الاكياس على السائحين في المواقع السياحية لجمع النفايات فيها حفاظا على البيئة.

وتوقع محمد توافد اكثر من 15 الف سائح الى المحافظة خلال عيد نوروز، مبينا انه يشترط على السائحين أن يكونوا قد أجروا فحص كورونا خلال اقل من 72 ساعة قبل دخولهم للمحافظة.

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