دهوك تضع حجر الأساس لمشروع لتسويق القمح وبارزاني يعده استراتيجية للامن الغذائي

شفق نيوز/ وضعت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، حجر الأساس لمشروع تسويق القمح في قضاء سيميل غربي دهوك.

وحضر المراسم رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ومحافظ دهوك علي تتر.

وقال تتر في كلمة له خلال المراسم حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المشروع سيعالج مشاكل المزارعين والفلاحين في مسألة التسويق، وهو يشمل بناء سايلو ومخازن للمنتجات الزراعية".

وأضاف، أن "المشروع يقام على مساحة 500 دونم من الاراضي كمرحلة اولى، ويشمل معامل صناعية للانتاج الزراعي".

كما يستوعب المشروع وفقا لمحافظ دهوك، "مخازن الحبوب في مشروع تسويق القمح 100 الف طن، ويستوعب مخازن الحبوب في مشروع تسويق القمح 100 الف طن".

وتابع تتر، أن "المشروع يتمكن من تسويق 150 الف طن من الحنطة".

بدوره قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور البارزاني، إن "هذه المشاريع استراتيجية للامن الغذائي للاقليم، وهي تمثل فرصة للفلاحين لتسويق محاصيلهم والاستفادة من المنتج المحلي دون الاعتماد على المنتج المستورد وستوفر فرص عمل كبيرة".

واكد بارزاني، "ضرورة الاعتماد على مصادر عدة ودعم المنتج الزراعي المحلي"، مشيرا الى "السعي لتسويق المنتج الزراعي او الصناعي الى خارج البلاد".

وبين أن "للحكومة رؤية مستقبلية لتطوير الاقتصاد بالتعاون بين القطاعين الخاص والعام"، موضحا ان "مصادرنا هي النفط واسعاره متذبذبة والحكومة الاتحادية تستغل موضوع الميزانية سياسيا".

واضاف، "منذ اشهر تتواصل عمليات ارسال جزء من الميزانية من بغداد ونتمنى ان يستمر ارسال هذه الميزانيات".

وتابع، "لذا علينا الاعتماد على مصادرنا المحلية الاخرى كي لايستغل الاقليم سياسيا، ويجب زيادة الانتاج المحلي ولدينا ثروات كبيرة لكن يبقى كيف ندير هذه المصادر".

واكد بالقول، "نواصل تنفيذ المشاريع ولدينا مشاريع جيدة لكافة مناطق الاقليم، وسنجعل الاقليم نموذجا يحتذى به ليس في المنطقة فحسب بل على مستوى العالم".