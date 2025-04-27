دهوك تضبط شبكة مخدرات دولية تعمل بغطاء "مساعدة المرضى"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الأحد، بأن السلطات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على شبكة متورطة في تهريب وتجارة المواد المخدرة، تتألف من أكثر من عشرة أشخاص غالبيتهم من أبناء المحافظة، كانوا ينشطون عبر الحدود مع دول الجوار.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن فرق دائرة مكافحة المخدرات تمكنت بعد متابعة دقيقة وجهود استخبارية مكثفة من الإطاحة بهذه الشبكة الإجرامية، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن ضبط كمية تزيد عن عشرة كيلوغرامات من المواد المخدرة كانت بحوزة أفراد الشبكة، مخبأة داخل سيارة.

وأضاف المصدر، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن هذه المجموعة كانت تستخدم غطاء قانونياً يتمثل في العمل ضمن إطار منظمة محلية تدعي نقل المرضى إلى دول الجوار لتلقي العلاج دون أي مقابل مادي، بينما كانت في الحقيقة تستغل هذه العمليات لنقل المخدرات بطريقة سرية.

وأشار إلى أن المتهمين كانوا يخفون المواد المخدرة داخل إطارات السيارات التي تستخدم لنقل المرضى، ويتم تهريبها عبر المنافذ الحدودية دون إثارة الشبهات، مستغلين طبيعة عملهم الإنساني الظاهري لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.