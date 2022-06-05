دهوك تصدر توجيهاتها لمعالجة ارتفاع أسعار البنزين

شفق نيوز/ أصدرت ادارة دهوك باقليم كوردستان، اليوم الاحد، جملة توجيهات وقرارات لمعالجة ازمة ارتفاع أسعار البنزين في المحافظة.

وقالت ادارة دهوك في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها "عقدت، اليوم، اجتماعا حول ازمة مادة البنزين في المحافظة"، مبينة أن "الاجتماع تمخض عن نقاط لمعالجة ازمة ارتفاع أسعار مادة البنزين".

ومن بين تلك النقاط، أوضح البيان، "تفعيل عمل اللجنة المشتركة من الدوائر المعنية لمتابعة ومراقبة نوعية البنزين المحلي، وكذلك تشديد المراقبة على اماكن خزن البنزين وفحص النوعية مع اتخاذ الاجراءات ضد المخالفين، ووضع نقطة في منفذ الوكا لفحص المواد الداخلة للمحافظة من البنزين، اضافة الى العمل لزيادة حصة دهوك من البنزين المحلي ومفاتحة وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم لتوسيع عملية استيراد مادة البنزين".

كما اصدر الاجتماع قراراً يقضي "بزيادة اعداد المضخات في محطات تعبئة الوقود، للتقليل من الازدحام على البنزين المحلي"، وفق البيان.

وتشهد محافظة دهوك منذ ايام ارتفاعاً في اسعار البنزين، فضلاً عن زخم في محطات التعبئة، فيما يقول مسؤولون إن حصة المحافظة من البنزين لاتكفي لتغطية الحاجة، اضافة الى توفرها بنوعية رديئة ادت الى مشاكل فنية للسيارات.