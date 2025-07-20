دهوك تشكو من تقليل المساعدات الإنسانية الاتحادية والدولية للنازحين

شفق نيوز- دهوك

كشف مدير دائرة الهجرة والمهجرين والاستجابة للأزمات في دهوك، ديان جعفر، يوم الأحد، أن الحكومة الاتحادية أقدمت على تأخير وصول المساعدات الإنسانية للنازحين في المحافظة لهذا العام.

وقال جعفر لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المساعدات التي تشمل سلال غذائية ومستلزمات صحية تم توزيعها على النازحين فقط مرتين حتى الآن خلال هذا العام، كما أن المنظمات الدولية والإنسانية قللت هي الأخرى من مساهماتها في دعم النازحين في المخيمات لهذا العام".

وأوضح أن "حكومة إقليم كوردستان تقوم حالياً بتقديم الدعم للنازحين من خلال خمسة قطاعات رئيسية تتضمن الصحة والتعليم والكهرباء والمياه بالاضافة إلى رفع النفايات"، مشيراً إلى أن "هذا الدعم في ظل غياب المساندة الحكومية والدولية أصبح يشكل عبئاً كبيراً على حكومة الإقليم".

ولفت جعفر إلى أن "عدم استمرار توزيع المساعدات وتقليصها سيؤثر سلباً بشكل كبير على أوضاع النازحين خاصة في فصل الصيف".

يذكر أن محافظة دهوك تضم 15 مخيماً للاجئين يقطنها أكثر من 300 ألف نازح غالبيتهم من قضاء سنجار في محافظة نينوى.