دهوك تشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية بعد عودة ارتفاع الإصابات بالإقليم

شفق نيوز/ شدد رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر يوم الأحد على ضرورة التزام السكان بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا وذلك بعد عودة ارتفاع معدل الإصابات بالوباء.

وقال تتر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه "ينبغي للمطاعم والمقاهي وجميع الأماكن التي يرتادها الناس تطبيق الإجراءات الصحية ولا يُسمح بإفتتاح قاعات المناسبات إلا بشرط تطبيق التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا وفي حالة تسجيل اية مخالفة فسيتم تغريم القاعة ماليا واغلاقها وكذلك الحال مع المقاهي ".

وأضاف أن "جميع النشاطات والتجمعات الجماهيرية حاليا متوقفة"، مطالبا الأحزاب السياسية بالتعاون مع المحافظة والا تُقدم على احياء اية تجمعات واذا اردت ذلك فيتعين أن تكون ضمن حدود التدابير الوقائية بارتداء الكمامة والابتعاد عن الزخم.

ودعا المحافظ السكان الى الابتعاد عن زيارة المقابر وتجنب إحداث الازدحامات في الأسواق والشوارع العامة، مشيرا إلى أن هدف حكومة اقليم كوردستان من هذه الاجراءات هو حماية أرواح المواطنين.

ودعا تتر السكان الى حماية انفسهم واقربائهم والاخرين من خلال ارتداء الكمامة، مشددا على أنه من الضروري التزام المساجد بالتعليمات ومراعاة مسافة التباعد أثناء تأدية العبادات، قائلا إن المسجد لا تختلف عن باقي الأماكن في حال المخالفة و سنصدر تعليمات خاصة بشهر رمضان.