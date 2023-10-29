دهوك.. تسمم أكثر من 30 شخصا نتيجة تناول وجبة طعام فاسدة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة صحة دهوك يوم الأحد، بوقوع حالات تسمم لدى أكثر من 30 شخص جراء تناولهم وجبة عشاء في أحد مطاعم المدينة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن الأشخاص المصابين بحالات التسمم تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.

وتابع؛ أن جميع الأشخاص المتضررين تناولوا وجبتهم في نفس المطعم، مؤكدا أن حالتهم مستقرة حاليا.

وأشار المصدر الى أن الفرق الصحية قامت بزيارة المطعم وأجرت عينات من الطعام المقدم فيه، لافتا إلى أن نتائج الفحوصات ستظهر خلال الـ 24 ساعة القادمة.