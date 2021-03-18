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دهوك تسمح بالاحتفال في أعياد نوروز بشرطين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-18T08:41:30+0000
دهوك تسمح بالاحتفال في أعياد نوروز بشرطين

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة دهوك يوم الخميس عن وضع خطة أمنية وخدمية بمناسبة قرب حلول أعياد نوروز.

وقال نائب محافظ دهوك ماجد سيد صالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن حركة تنقل السكان أكيد ستكون اعتيادية خلال ايام نوروز لأنه لم يتم الإعلان عن حظر للتجوال في إقليم كوردستان.

واشار الى ان الحكومة المحلية، والقوات الأمنية ستوفر الحماية اللازمة للممتلكات والمنازل، داعيا السكان إلى التعاون مع الأمن في هذا الإطار.

واضاف سيد صالح ان الحكومة المحلية اكدت خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم على ضرورة الحفاظ على البيئة وعدم قطع الأشجار، ورمي النفايات في الأماكن السياحية، مشددا على ضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي خلال الإحتفال في أيام الأعياد لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية لمدة خمسة أيام من الأسبوع المقبل بمناسبة أعياد نوروز.

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