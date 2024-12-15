دهوك تسعف مخيمات النازحين بـ"النفط الأبيض" لمواجهة الطقس البارد

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الأزمات في محافظة دهوك، يوم الأحد، عن بدء توزيع مادة النفط الأبيض على النازحين المقيمين في مخيمات المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين في بغداد ومنظمة البارزاني الخيرية.

وقال ديان جعفر، مدير دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن عملية التوزيع بدأت في مخيم "مام رشان" الواقع في قضاء شيخان شرقي دهوك.

وأضاف أن المرحلة الأولى من التوزيع تتضمن تقديم مئة لتر من النفط الأبيض لكل عائلة، على أن يتم توزيع مئة لتر إضافية في المرحلة الثانية.

وأوضح جعفر أن هذه الكميات ستُقدم بشكل مجاني بهدف تلبية احتياجات النازحين خلال فصل الشتاء.

وأشار جعفر إلى أن المخيمات الواقعة في المناطق الجبلية ستكون المحطة التالية للتوزيع بعد الانتهاء من توزيع النفط الأبيض في مخيمات قضاء شيخان.

كما أوضح أن التأخير في بدء التوزيع هذا العام كان نتيجة أسباب إدارية ولوجستية، مؤكداً أن الجهود الحالية تبذل لتسريع العملية مع التوقع بإتمام التوزيع خلال أسبوعين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التخفيف من معاناة النازحين الذين يعانون ظروفاً صعبة منذ أكثر من 10 سنوات، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق الجبلية.

وتُسهم منظمة البارزاني الخيرية بالتعاون مع الجهات الحكومية في ضمان وصول الدعم إلى المستفيدين بأفضل صورة ممكنة.