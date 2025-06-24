دهوك تسجل أكثر من 785 ألف ناخب بشكل بيومتري

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات – مكتب دهوك، تسجيل أكثر من 785 ألف ناخب بشكل بيومتري في عموم المحافظة، مؤكدة أن هؤلاء الناخبين باتوا مؤهلين للمشاركة في عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات مجلس النواب العراقي، المقرر إجراؤها في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2025.

وقال مدير المكتب، خالد عباس، لوكالة شفق نيوزن إن المفوضية بدأت في هذه المرحلة باستقبال أسماء مرشحي الأحزاب والكيانات السياسية، بالإضافة إلى الأفراد الراغبين بخوض الانتخابات كمستقلين، مبيناً أن عدد المرشحين الذين قاموا حتى الآن بمراجعة المكتب وتسليم طلبات ترشيحهم لا يتجاوز أربعة، فيما تستمر عملية استقبال الأسماء حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وفيما يتعلق بالتحضيرات اللوجستية الخاصة بيوم الاقتراع، أكد عباس أن المكتب بدأ الاستعداد مبكراً لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، مشيراً إلى أنه تم تفريغ المخازن التابعة للمفوضية وتجهيزها، كما تم إرسال صناديق الاقتراع إلى الدولة المصنعة في كوريا الجنوبية، حيث تخضع هناك للفحوصات النهائية، بما في ذلك تثبيت كاميرات خاصة بنظام التعرف على الوجه، وذلك بهدف التحقق من هوية الناخبين في حال تعذر التحقق منها من خلال البصمة، لضمان مشاركة جميع الناخبين وعدم حرمان أي شخص من حقه في التصويت.

وفي سياق متصل، أطلقت المفوضية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي رابطاً خاصاً للراغبين بالتقديم للعمل كموظفين في يوم الاقتراع، موضحة أن عملية التقديم مستمرة حتى السادس من شهر تموز/يوليو المقبل، وأن مكتب دهوك بحاجة إلى ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف لتغطية جميع المحطات والمراكز الانتخابية المنتشرة في عموم المحافظة.