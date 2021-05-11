دهوك تسجل أكثر من 250 حادثا راح ضحيتها عشرات الأشخاص في 4 أشهر

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور في محافظة دهوك تسجيل أكثر من 250 حادث سير راح ضحيتها عشرات الأشخاص وذلك منذ مطلع العام 2021 ولغاية نهاية شهر نيسان الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم المرور المقدم آزاد طه، وأعلن فيه خطة المديرية لعيد الفطر، قائلا: إن منتسبي المديرية على استعداد تام لحفظ أرواح المواطنين خلال أيام العيد، وانهم سينتشرون في الإشارات الضوئية المرورية كافة.

ونوه إلى أن أية عجلة يتم احتجازها في أيام العيد لن يتم تسليمها إلا بعد انقضاء عطلة العيد، مشيرا إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية كافة لإنجاح خطة العيد.

وفي جانب آخر من المؤتمر أعلن المتحدث باسم المرور إحصائية لحوادث السير خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي قائلا: منذ بداية 2021 ولغاية نهاية شهر نيسان وقع 252 حادث مرور أسفرت عن مصرع 29 شخصا وإصابة 282 آخرين بجروح بليغة.