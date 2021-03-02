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دهوك تسجل عشرات الإصابات الجديدة بكورونا المتحور وتحذّر

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-02T09:43:10+0000
دهوك تسجل عشرات الإصابات الجديدة بكورونا المتحور وتحذّر

شفق نيوز/ حذرت دائرة صحة محافظة دهوك يوم الثلاثاء من انتشار سريع لفيروس كورونا المتحور بعد تسجيل عشرات الإصابات الجديدة منه.

وقال مسؤول إعلام دائرة الصحة حمزة رزيكي لوكالة شفق نيوز، ان صحة دهوك سجلت 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور في المحافظة 

وأشار إلى أن 80% من الحالات المسجلة هي مصابة بالفيروس المتحور، محذرا من أن الموجة الجديدة للفيروس في بدايتها بالمحافظة.

وكان وزير صحة الإقليم الدكتور سامان البرزنجي قال قد في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي إن إصابات فيروس كورونا التي يسجلها الإقليم إرتفعت إلى الضعف، وأن معظمها من السلالة الجديدة.

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