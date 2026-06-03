دهوك تسجل إصابة مؤكدة بـ"الحمى النزفية"

شفق نيوز- دهوك

أعلنت مديرية صحة دهوك، يوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة مؤكدة بالحمى النزفية في المحافظة خلال العام الحالي، لرجل يبلغ من العمر 47 عاماً من أهالي ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار.

وقال مدير الوقاية الصحية في الدائرة، بختيار أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن المريض ظهرت عليه أعراض المرض في 26 أيار الماضي، وراجع مستشفى سنوني قبل أن يتوجه إلى محافظة دهوك، حيث أُدخل إلى مستشفى آزادي بعد الاشتباه بإصابته بالحمى النزفية.

وأضاف أحمد، أن "الكوادر الطبية قامت فور وصوله بأخذ عينات منه وإرسالها إلى المختبرات المركزية في بغداد وفقاً للإجراءات المعتمدة"، مبيناً أن "نتائج الفحوصات التي ظهرت يوم أمس أكدت إصابته بالحمى النزفية".

وأوضح أن "المريض يتلقى حالياً العلاج في مستشفى آزادي، وأن حالته الصحية مستقرة وتخضع للمتابعة المستمرة من قبل الأطباء"، لافتاً إلى أن "المرض يُعد من الأمراض الخطيرة، وقد تتدهور حالة المصاب بشكل مفاجئ، ما يستدعي مراقبته بشكل دائم".

وأشار أحمد، إلى أن "هذه هي أول حالة مؤكدة تُسجل في محافظة دهوك خلال العام الجاري، في وقت سجل العراق نحو 48 إصابة بالحمى النزفية حتى نهاية شهر أيار".

وتابع قائلاً إن "مديرية صحة دهوك أبلغت مديرية الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، كما جرى التنسيق مع دائرة صحة نينوى لمتابعة أفراد عائلة المصاب والمخالطين له في ناحية سنوني"، مشيراً إلى عدم "تسجيل حتى الآن أي إصابات أو أعراض بين أفراد عائلة المريض أو الأشخاص المخالطين له".

ولفت أحمد، إلى أن "المحافظة سجلت خلال العام الماضي حالة واحدة مشتبه بها، إلا أن نتائج الفحص المختبري أثبتت عدم إصابتها بالمرض"، مؤكداً أهمية "الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الحمى النزفية من خلال مكافحة حشرة القراد الناقلة للمرض، والتقيد بالإرشادات الصحية المتعلقة بالذبح والتعامل مع اللحوم".

ودعا المواطنين، إلى "شراء اللحوم من مصادر موثوقة ومجازر رسمية، وتجنب الذبح العشوائي أمام المنازل، لما يشكله من مخاطر صحية قد تزيد من احتمالية انتقال الأمراض".

وتُعد الحمى النزفية الفيروسية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وينتقل الفيروس المسبب لها عن طريق حشرة القراد أو ملامسة دم الحيوانات المصابة، خاصة أثناء الذبح أو التعامل المباشر مع اللحوم دون إجراءات وقاية.

ويُعد مربو المواشي، والقصابون، والعاملون في المسالخ، الأكثر عرضة للإصابة، وقد تظهر أعراض المرض على الضحية بعد أسبوع من الإصابة.