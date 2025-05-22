دهوك تسجل ثاني إصابة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ كشف مصدر في دائرة صحة محافظة دهوك، يوم الخميس، عن تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية في المحافظة، وهي الحالة الثانية خلال الفترة الحالية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المصابة امرأة تبلغ من العمر 45 عاما، وهي من سكان منطقة شيلادزي التابعة لقضاء العمادية شمال المحافظة، وتم ادخالها الى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بعد ان ظهرت عليها أعراض مشابهة لأعراض الحمى النزفية".

وأضاف أن "المصابة كانت قد راجعت المستشفى قبل ثلاثة أيام بعد شعورها بارتفاع في درجات الحرارة وتدهور حالتها الصحية، وعلى إثر ذلك اجريت لها فحوصات مختبرية اظهرت نتائج ايجابية تؤكد اصابتها بالمرض".

وأوضح المصدر أن "ما يثير القلق بشكل خاص أن المصابة هي شقيقة الحالة الأولى التي تم تسجيلها في العاشر من الشهر الحالي، والتي توفيت لاحقا نتيجة مضاعفات المرض، الأمر الذي قد يشير الى وجود عدوى داخل نطاق الاسرة ما يستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة لتتبع المخالطين واحتواء الموقف".