دهوك تسجل انخفاضاً في نسبة الانتهاكات ضد النساء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن انخفاض نسبة الانتهاكات ضد النساء في عموم محافظة دهوك .

وقال مدير دائرة مكافحة العنف ضد النساء التابعة للداخلية ارام اتروشي، في مؤتمر صحفي، اليوم، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشكاوى التي سجلت منذ بداية العام الحالي وحتى الان وصلت الى 1863 ملفاً"، مشيراً إلى "معالجة 1343 ملفاً وإحالة 312 قضية الى المحاكم".

ولفت ارام إلى "انخفاض حالات قتل النساء منذ بداية العام حتى الان قياساً بالأعوام الماضية"، مشيراً إلى أن "الدائرة سجلت ثلاث حالات فقط لقتل النساء في المحافظة".

وجاء المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير دائرة مكافحة العنف ضد النساء، اليوم، للإعلان عن انطلاق حملة توعية لمناهضة العنف ضد النساء تستمر 16 يوماً.