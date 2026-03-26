دهوك تستنفر.. أمطار غزيرة وتحذير من فيضان السد

دعت مديرية الدفاع المدني في دهوك، اليوم الخميس، السكان إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية مع توقع موجة أمطار غزيرة تبدأ مساءً وتستمر حتى يوم غد الجمعة، وسط تحذيرات من فيضانات محتملة وارتفاع منسوب السد.

وقال مسؤول إعلام الدفاع المدني في دهوك العقيد بيوار عبدالعزيز، لوكالة شفق نيوز، إن الأمطار المتوقعة "قد تؤدي إلى حدوث فيضانات وتشكل سيول في عدد من المناطق، ما يشكل خطراً على المواطنين خاصة في المناطق الجبلية والوديان والأماكن القريبة من السدود".

ودعا عبدالعزيز المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة، وتجنب الخروج للرحلات أو زيارة الأماكن السياحية يوم الجمعة، بسبب احتمال ارتفاع مناسيب المياه وحدوث انهيارات أرضية أو تساقط للصخور.

وأكد أن فرق الدفاع المدني في دهوك اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي طارئ محتمل.

وفي السياق، أصدرت مديرية سد دهوك تنبيهاً دعت فيه أصحاب الكافيهات والمطاعم والفنادق والموتيلات وساحات وقوف السيارات والمزارعين، وكل من يتواجد قرب مجرى نهر سد دهوك، إلى الابتعاد فوراً وإخلاء ممتلكاتهم ومعداتهم.

وأوضحت المديرية أن التحذير يشمل المناطق الممتدة من بداية المجرى في گلي دهوك وصولاً إلى نهايته عند نهر هشکەرو من جهة حي كاني خشمانا، وذلك مع اقتراب منسوب المياه من حالة الفيضان وحرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات.