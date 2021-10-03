سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دهوك تستكمل استعداداتها وتؤمن حدودها للانتخابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-03T15:49:46+0000
دهوك تستكمل استعداداتها وتؤمن حدودها للانتخابات

شفق نيوز/ أعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة دهوك باقليم كوردستان، يوم الاحد، اكمال كافة الاستعدادات لاجراء الانتخابات فيما يخص الاقتراعين الخاص والعام.  

وقال مدير المكتب خالد عباس لوكالة شفق نيوز، إن "المراكز جاهزة من الناحية الامنية ومن ناحية توفير المواد اللوجستية على مستوى المراكز والمحطات وتأمين الكوادر لادارة العملية الانتخابية". 

وأكد عباس، "تأمين المراكز الانتخابية في المناطق الحدودية التي تشهد اوضاعا امنية غير مستقرة"، مشيراً إلى "تأمينها من الناحية الامنية بالتنسيق مع الجهات المختصة وشرطة المحافظة".

وأضاف أن "مركزاً واحداً تم نقله في منطقة ورميلى الى منطقة أخرى آمنة".

وأوضح مدير مكتب دهوك للمفوضية، أن "هناك خطة بديلة في حال حدوث اي مستجدات امنية في المناطق الحدودية"، مشيراً إلى أن "الخطة تتضمن نقل المركز وأولوياته ولافتات الاستدلال الى مركز آمن آخر".

وغالباً ماتشهد المناطق الحدودية شمال دهوك اشتبكات مسلحة أو قصف تركي مدفعي وجوي يستهدف حزب العمال الكوردستاني.

 ومن المقرر أن يدلي العراقيون باصواتهم في العاشر من تشرين الاول الحالي لاختيار برلمان جديد تنبثق عنه حكومة جديدة بعد احتجاجات عارمة اجتاحت البلاد عام 2019.

related

مكتب مفوضية الانتخابات في دهوك: مستعدون للاقتراع وتوزيع البطاقات مستمر

Date: 2021-09-18 14:11:14
مكتب مفوضية الانتخابات في دهوك: مستعدون للاقتراع وتوزيع البطاقات مستمر

دهوك تواصل الاستعدادات لإنجاح اقتراع النازحين

Date: 2021-08-27 13:40:39
دهوك تواصل الاستعدادات لإنجاح اقتراع النازحين

دهوك.. الإعلان عن تأسيس شبكة "جاف" لمراقبة الانتخابات

Date: 2021-03-13 18:38:21
دهوك.. الإعلان عن تأسيس شبكة "جاف" لمراقبة الانتخابات

مكتب مفوضية انتخابات بدهوك يعلن استعداده لاقتراع تشرين الأول المقبل

Date: 2021-08-08 10:04:29
مكتب مفوضية انتخابات بدهوك يعلن استعداده لاقتراع تشرين الأول المقبل

الثلوج تغلق طريقا رئيسيا بين اربيل ودهوك

Date: 2020-02-10 09:17:43
الثلوج تغلق طريقا رئيسيا بين اربيل ودهوك

تصل إلى 10 أطنان اسبوعياً.. أربع "حمير" لتنظيف حيين سكنيين في دهوك

Date: 2021-06-13 11:20:10
تصل إلى 10 أطنان اسبوعياً.. أربع "حمير" لتنظيف حيين سكنيين في دهوك

تركيا تقصف بالمدفعية قرية كشاني شمالي زاخو

Date: 2021-04-22 14:08:44
تركيا تقصف بالمدفعية قرية كشاني شمالي زاخو

رئاسة الاقليم وحكومتها تخصصان ثلاثة مليارات دينار لاغاثة دهوك

Date: 2020-03-19 18:33:34
رئاسة الاقليم وحكومتها تخصصان ثلاثة مليارات دينار لاغاثة دهوك