دهوك تستكمل استعداداتها وتؤمن حدودها للانتخابات

شفق نيوز/ أعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة دهوك باقليم كوردستان، يوم الاحد، اكمال كافة الاستعدادات لاجراء الانتخابات فيما يخص الاقتراعين الخاص والعام.

وقال مدير المكتب خالد عباس لوكالة شفق نيوز، إن "المراكز جاهزة من الناحية الامنية ومن ناحية توفير المواد اللوجستية على مستوى المراكز والمحطات وتأمين الكوادر لادارة العملية الانتخابية".

وأكد عباس، "تأمين المراكز الانتخابية في المناطق الحدودية التي تشهد اوضاعا امنية غير مستقرة"، مشيراً إلى "تأمينها من الناحية الامنية بالتنسيق مع الجهات المختصة وشرطة المحافظة".

وأضاف أن "مركزاً واحداً تم نقله في منطقة ورميلى الى منطقة أخرى آمنة".

وأوضح مدير مكتب دهوك للمفوضية، أن "هناك خطة بديلة في حال حدوث اي مستجدات امنية في المناطق الحدودية"، مشيراً إلى أن "الخطة تتضمن نقل المركز وأولوياته ولافتات الاستدلال الى مركز آمن آخر".

وغالباً ماتشهد المناطق الحدودية شمال دهوك اشتبكات مسلحة أو قصف تركي مدفعي وجوي يستهدف حزب العمال الكوردستاني.

ومن المقرر أن يدلي العراقيون باصواتهم في العاشر من تشرين الاول الحالي لاختيار برلمان جديد تنبثق عنه حكومة جديدة بعد احتجاجات عارمة اجتاحت البلاد عام 2019.