دهوك تستقبل رمضان بسوق تعاونية لدعم ذوي الدخل المحدود

شفق نيوز- دهوك

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دهوك، يوم الثلاثاء، عن افتتاح أحد أسواق "ليالي رمضان" بالتعاون مع مؤسسة "بازار ميديا" في المحافظة، طيلة أيام شهر رمضان.

وقال ممثل غرفة التجارة، مسعود محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "السوق أصبح تقليداً سنوياً يهدف إلى خلق أجواء رمضانية مميزة لأهالي دهوك، والتركيز الأساسي يتمثل في توفير سلع ومستلزمات بجودة عالية وبأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين".

وأضاف أن "غرفة التجارة والصناعة وبموجب القانون رقم 14 لسنة 1993 تعد الجهة المسؤولة عن تنظيم وإجازة هذه الأسواق"، مشدداً على التزام الغرفة بدعم المواطنين وتخفيف العبء المالي عنهم خلال الشهر.

من جانبه، أوضح صاحب "بازار ميديا" محمد أحمد، لوكالة شفق نيوز، أن "هذا السوق هو الرابع من نوعه الذي تنظمه بازار ميديا في دهوك"، مبيناً أن "المعرض يضم أقساماً متنوعة تشمل المواد الغذائية والملابس والأعمال اليدوية والحلويات الرمضانية".

وأشار إلى أن "المشروع وفر أكثر من 230 فرصة عمل مؤقتة للشباب من أهالي دهوك للعمل داخل المعرض"، لافتاً إلى أن "السوق سيبدأ من اليوم الأول لشهر رمضان ويستمر حتى ليلة العيد ويفتح أبوابه من وقت الإفطار وحتى ساعات متأخرة من الليل".

وأكد أحمد أن "عقود المشاركة مع الشركات تضمنت شرطاً إلزامياً يقضي بتقديم تخفيضات حقيقية وملموسة للمواطنين مراعاة للوضع الاقتصادي الحالي".