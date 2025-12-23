دهوك تستغل الأيام الرطبة لتفجير أكثر من 400 قطعة حربية (صور)

شفق نيوز- دهوك

نفّذت دائرة شؤون الألغام في محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من خطتها لتفجير الألغام والمتفجّرات وغيرها من قذائف غير منفلقة في منطقة كواشي غربي المحافظة، مستغلة الأيام التي تكون فيها الأرض رطبة لتنفيذ إجراءاتها الدورية الرامية إلى تقليل المخاطر وحماية الأراضي الزراعية والمناطق القريبة من التجمعات السكانية.

وقال ريكر بيسفكي، مسؤول إعلام الدائرة، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدائرة نفّذت اليوم عملية تفجير لأكثر من 400 قطعة حربية، شملت ألغاماً وقذائف غير منفلقة، إضافة إلى أنواع أخرى من المخلفات الحربية الخطرة التي جرى جمعها خلال الفترة الماضية".

وأضاف أن هذه العمليات "تمثّل المرحلة الأولى من خطة التفجير، حيث ستنفذ الدائرة ثلاث مراحل أخرى خلال الأيام المقبلة"، مبيناً أن "الدائرة تحرص في كل عام على تنفيذ هذه العمليات في هذا التوقيت بالتحديد لكون الأرض تكون رطبة ما يقلل من احتمالية اندلاع الحرائق ويساعد على إنجاح عمليات التفجير بشكل آمن".

وكشف بيسفكي عن أن هذه "الألغام والمتفجرات تعود إلى فترات الأنظمة العراقية السابقة فضلاً عن مخلّفات الصراع المسلح بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي في عدد من مناطق شمالي محافظة دهوك".

وأشار إلى أن "فرق إزالة الألغام التابعة للدائرة تمكّنت خلال العام الحالي من تنظيف ستة حقول زراعية في عموم المحافظة، والتي تضم 384 قطعة أرض ملوّثة، حيث جرى تنظيف جزء كبير منها حتى الآن ضمن خطة مستمرة للتقليل من مخاطر التلوّث الحربي".

وتضم مناطق مختلفة من محافظة دهوك، ولا سيّما الحدودية منها، مخلّفات حربية تعود إلى فترات سابقة، حالها حال الكثير من المناطق الحدودية للمدن العراقية الأخرى، حيث تعمل جهات حكومية وغير حكومية على تظهير هذه المناطق من المخلّفات الحربية من ألغام ومتفجّرات وموادّ غير منفلقة.