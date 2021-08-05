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دهوك تستعين بأكبر مستشفياتها لتدارك تفاقم الإصابات بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-05T09:29:12+0000
دهوك تستعين بأكبر مستشفياتها لتدارك تفاقم الإصابات بكورونا

شفق نيوز/ قررت مديرية الصحة العامة في دهوك الاستعانة بمستشفى "آزادي" أكبر مستشفى بالمحافظة لاستيعاب الأعداد الكبيرة للمصابين بفيروس كورونا جراء تفشي متحور "دلتا" في إقليم كوردستان.

وقال مدير مستشفى "آزادي" سكفان سليمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن إدارتها قررت تخصيص قسم داخل المستشفى لمعالجة المصابين بالوباء بعد تزايد أعدادهم في دهوك، محذرا في الوقت ذاته من خطورة الوضع الصحي في المحافظة.

وشدد المسؤول الصحي على ضرورة مراعاة السكان للتعليمات الصحية والتدابير الوقائية لتفادي الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى تزايد عدد المصابين الذين يتلقون الدعم من أجهزة التنفس الصناعي.

ومستشفى "آزادي" العام يُعد أكبر مستشفى في محافظة دهوك اذ تم تشييده في ثمانينيات القرن المنصرم ويستقبل يوميا مئات المراجعين والمرضى.

وكانت مديرية الصحة في دهوك قد تخصصت في شهر آب/ أغسطس الماضي تخصيص المستشفى بالكامل للمصابين بكورونا بإستثناء وحدة الطوارئ، وبعد تراجع الإصابات أعادت المستشفى على ماكانت عليه سابقا من استقبال المراجعين الاعتياديين.

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