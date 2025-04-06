دهوك تستعد لمؤازرة فريقها الكروي بجمهور حاشد الى الكويت

شفق نيوز/ يستعد 5 آلاف شخص من ابناء محافظة دهوك، للتوجه الى الكويت من أجل مؤازرة فريقها في مباراته المقررة ضد نادي القادسية الكويتي في ذهاب بطولة اندية الخليج العربي.

وقال بكر هروري وهو صاحب احدى مكاتب السفر والسياحة في محافظة دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "آلاف المشجعين لنادي دهوك توافدوا على مكاتب السياحة للحصول على مقعد سفر الى دولة الكويت، وذلك لمؤازرة فريقهم في مباراته ضد نادي القادسية الكويتي في ذهاب بطولة اندية الخليج العربي".

واضاف، انه "بعد قرار دولة الكويت بالموافقة على طلب وزارة الخارجية العراقية، زار عدد كبير من عشاق النادي مكاتب السفر، ولكن القرار شمل فقط 2000 شخص على الرغم من أن أكثر من 5000 شخص أبدوا رغبتهم في السفر".

كما أشار هروري الى ان "الرحلات ستنطلق ليلا في تمام الساعة الـ 12 الى دولة الكويت"، موضحا ان "سعر التذكرة للفرد الواحد هو 280 دولاراً، بدون رسوم تأشيرة الدخول (الفيزا)".

من جانبه اكد عضو الهيئة الادارية لنادي دهوك هشيار فريق للوكالة، أن "إدارة النادي قامت بالتنسيق مع 20 شركة داخل المدينة، حيث منحت كل شركة فرصة سفر لـ100 مشجع ليكون المجموع الكلي 2000 مشجع سيتمكنون من مرافقة الفريق الى الكويت".

يذكر ان نادي دهوك ممثل العراق، سيلعب مباراة تاريخية ضد نادي القادسية الكويتي في الثامن من الشهر الجاري ضمن بطولة اندية الخليج العربي.