دهوك تستعد للذكرى السنوية لتحولها إلى محافظة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الثقافة والفنون في دهوك، يوم الخميس، عن استكمال استعداداتها للاحتفاء بالذكرى السنوية لتحولها من قضاء تابع لنينوى إلى محافظة.

وقال المتحدث باسم دائرة ثقافة دهوك، حسن فتاح، لوكالة شفق نيوز، ان دائرته وبالتعاون مع عدد من الدوائر المعنية أكملت استعداداتها لاحياء كرنفال جماهيري بالذكرى 54 لاستحداث دهوك كمحافظة والتي ستنطلق تحت شعار "البيئة بيتنا" في الساعة السابعة من مساء يوم السبت المقبل في بارك نوروز.

وأضاف أن الاحتفالية تتضمن تكريم عدد من الشخصيات الذين خدموا المحافظة، واحياء حفل غنائي بمشاركة عدد كبير من المطربين، بالإضافة إلى اقامة رقصات فلكلورية وتراثية "دبكات".

يذكر ان دهوك تحولت إلى محافظة في يوم 27 أيار 1969، ومركزها مدينة دهوك، وعدد اقضيتها 7 وعدد النواحي 29، ويحدها من الاتجاهات الثلاثة جبال، مما يعطي المدينة منظراً خلاباً وينحدر فيها نهر صغير منبعه سد دهوك الكبير، ويعد من أجمل المناطق السياحية في المدينة.

وتشتهر محافظة دهوك بالسياحة إلى جانب مميزات أخرى، كما أنها تتمتع بأهميتها التاريخية والجغرافية، وذلك لوجود العديد من الآثار القديمة فيها لمختلف الحضارات التي جرى اكتشافها في التلال والكهوف، فضلا عن موقعها الاستراتيجي على حدود دولتين، وعبور خط المواصلات الدولي الذي يعمل على الربط ما بين العراق وتركيا من جهة، والعالم الخارجي من جهة أخرى، ويمر عبرها أنبوب نقل النفط من كركوك إلى تركيا.