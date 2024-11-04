دهوك تستعد لفيضانات الشتاء بإجراءات احترازية

شفق نيوز/ أكدت الدوائر الخدمية في دهوك، يوم الاثنين، اتخاذ إجراءات احترازية تحسباً لأي سيول وفيضانات تتسبب بها الأمطار خلال فصل الشتاء، مبينة أنه تم تقسيم المحافظة إلى ست مناطق لتوزيع الجهود والسيطرة على الأوضاع.

وقال مدير دائرة مجاري دهوك، يونس جانو، لوكالة شفق نيوز، إن دائرته وبالتنسيق مع الدوائر المعنية الأخرى اتخذت إجراءات احترازية لتفادي حدوث أي فيضانات خلال فصل الشتاء.

وأضاف "عقدنا عدة اجتماعات تنسيقية مع الجهات المختصة لتفادي الفيضانات وقد اتخذنا جميع التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ محتمل هذا العام".

وأشار جانو إلى تقسيم مدينة دهوك إلى ست مناطق إدارية للتعامل مع حالات الطوارئ حيث تتولى دائرة المجاري إدارة منطقتين، بينما تتبع ثلاث مناطق لرئاسة البلدية، وتختص مديرية الدفاع المدني بإحدى المناطق.

وأكد أن هناك تواصلاً مستمراً بين جميع المديريات المعنية لضمان اتخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة والاستجابة السريعة لدعم المواطنين في حال حصول أي فيضانات.

وتطرق جانو إلى الجهود التي بذلت لتحسين البنية التحتية للصرف الصحي في المدينة حيث تم تنظيف وتجديد أكثر من 232 مجرى للصرف في المناطق التي شهدت فيضانات في آذار/ مارس الماضي مع استمرار الفرق في العمل على معالجة مشكلات الصرف في مناطق أخرى.

ولفت إلى أن خطر الفيضانات في نهر "هشكه رو" في دهوك والذي أدى إلى غرق أربعة اشخاص خلال فيضانات شهر آذار/ مارس الماضي قد انخفض بشكل ملحوظ بفضل جهود التنظيف ومعالجة المشكلات التي ساهمت في حدوث فيضانات سابقة، مشيراً إلى تعويض أصحاب المنازل القريبة من النهر بعد إخلائها بقرار من قبل حكومة إقليم كوردستان.

وفيما يخص المواقع المعرضة لخطر الفيضانات، أوضح جانو أن هناك أربعة إلى خمسة مواقع في دهوك تشكل خطراً محتملاً إلا أن الفرق الميدانية تمركزت في هذه المناطق لتكون على أهبة الاستعداد لمساعدة المواطنين والتعامل مع أي مشكلة قد تحصل.