دهوك تستعد لاستقبال 2025 بأكثر من 80 حفلاً وفعالية متنوعة

شفق نيوز/ كشفت المديرية العامة للثقافة والفنون في دهوك، يوم الأربعاء، عن استعدادات المحافظة لاستقبال العام الجديد 2025 من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والحفلات الموسيقية.

وقال المتحدث باسم المديرية، حسن فتاح، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المدينة ستشهد إقامة أكثر من 80 حفلاً وفعالية متنوعة في مختلف المقاهي والمطاعم ومراكز الترفيه في وسط المدينة".

وأشار فتاح، إلى أن "عدد الحفلات المسجلة رسمياً وصل إلى 84 حفلاً حتى الآن، وستكون معظم هذه الفعاليات موجهة للعائلات وستقام تحت إشراف وتنظيم فنانين محليين".

ورأى، أن "هذه الحفلات ستوفر فرصة جيدة للفنانين المحليين للمشاركة وتقديم أعمالهم الفنية، كما ستساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المدينة خلال فترة رأس السنة".

ونوّه فتاح في ختام حديثه إلى عدم وجود احتفالات رسمية تنظمها إدارة المحافظة لهذا العام.