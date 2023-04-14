دهوك.. ترميم وصيانة معبد يهودي وانشاء "حديقة روحانية" لـ5 أديان (صور)

شفق نيوز / أعلنت مديرية آثار دهوك، اليوم الجمعة، بدء العمل بمعبد "حزقيال" للطائفة اليهودية، فيما بينت أنها تسعى لإنشاء "حديقة روحانية" تجمع 5 أديان.

وقال مدير الدائرة بيكس بريفكاني لوكالة شفق نيوز إن "الهدف من صيانة وترميم معبد حزقيال للديانة‌ اليهودية في قرية شوش بقضاء عقرة في محافظة دهوك، هو انه المعبد الوحيد في العراق الذي حافظ على طرازه ومعالمه القديمة"،موضحا ان "اليهود عاشوا في اقليم كوردستان قبل 2800 سنة".

وأضاف بريفكاني أن "أعمال الصيانة بدأت قبل شهر تقريباً ويشرف على العمل خبراء أجانب مختصون بشؤون الآثار".

وكشف مدير دائرة آثار دهوك عن "مشروع لعمل حديقة روحانية في هذه المنطقة حيث تضم دور للعبادة لـ 5 أديان"، مبينا أن "لدينا خطة لإنشاء حديقة روحانية للأديان في هذه المنطقة التي نحن فيها حيث تقع بالقرب من هذا المعبد اليهودي معبدين للديانة الميترائية والزرادشتية وكذلك يوجد مسجد للمسلمين وكنيسة للمسيحيين لا تبعد سوى 150 متراً من هذا المكان".

يذكر ان دائرة آثار حكومة حكومة اقليم كوردستان وقعت عقد عمل مع منظمة (جي ار تي ) بالتعاون مع منظمة (ئارج) الجيكية وتم تخصيص 500 ألف دولار لترميم وصيانة المعبد من قبل القنصلية الاميركية في اربيل

وعن تاريخ بناء هذا المعبد اشار مدير اثار دهوك إلى أنه "لاتوجد هناك اي وثائق تؤكد تاريخ بناء هذا المعبد لكن نحن نعتقد أن تاريخ بنائه يعود إلى القرن 13 الميلادي.