دهوك ترفع شكوى ضد شخص بتهمة الإساءة للدين الإسلامي

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة دهوك، يوم الجمعة، أن رئيسها علي تتر رفع شكوى ضد أحد الأشخاص بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي.

وقالت الحكومة المحلية في بيان اليوم، إنه بناء على توجيه من المحافظ فإن مديرية الأوقاف رفعت دعوى ضد شخص أساء إلى الدين الإسلامي الحنيف.

وأضاف أن، هناك تعايشاً مشتركاً واحتراماً بين بعضنا البعض في إقليم كوردستان لذلك لا يُسمح لأي شخص أن يقلل من احترام أي دين أو معتقد.

هذا وتداول مدونون في دهوك على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص ينتقد فيها بعض التعاليم للدين الإسلامي مما أثار حفيظة السكان الأمر الذي دفع رئيس الحكومة المحلية بتقديم شكوى لدى القضاء.