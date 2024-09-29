دهوك ترصد مخالفات بالدعاية الانتخابات وتدعو إلى تنافس ديمقراطي

شفق نيوز/ أعلن محافظ دهوك، علي تتر، يوم الأحد، عن رصد مخالفات من قبل بعض الأحزاب والمرشحين لانتخابات برلمان إقليم كوردستان وتغريم المخالفين.

وقال تتر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الحملة الدعائية لانتخابات برلمان كوردستان تسير بشكل جيد حتى الآن دون تسجيل أي خروقات أمنية، لكن هناك بعض المخالفات التي تم رصدها".

وبين أن "بعض الأحزاب السياسية والمرشحين قاموا بوضع صور ولافتات الدعاية الانتخابية في أماكن غير مخصصة لذلك، مما يعيق حركة السير وتنقل المواطنين".

وأضاف "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قامت بتغريم عدد من المرشحين بسبب هذه المخالفات"، مشيراً إلى أن "هناك بعض الخروقات التي نشأت على مواقع التواصل الاجتماعي بين المرشحين والأحزاب المتنافسة".

ودعا تتر جميع الأطراف إلى خلق أجواء إيجابية تسهم في إتمام الانتخابات بشكل ديمقراطي.

وأصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في شهر حزيران/ يونيو الماضي، مرسوماً إقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.