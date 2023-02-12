دهوك ترسل 23 شاحنة اغاثية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

شفق نيوز/ اعلن محافظ دهوك علي تتر، يوم الأحد، ارسال 23 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من الشهر الجاري.

وقال تتر في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "23 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية ستغادر اليوم عبر معبر ابراهيم الخليل الى تركيا"، موضحا ان "المواد تشمل عدداً كبيراً من الخيم والملابس ومواد التدفئة بالإضافة إلى حليب الأطفال ومستلزمات اخرى".

وأشار محافظ دهوك الى أن "كمية من هذه المواد الاغاثة سوف ترسل الى بلدتي عفرين وجندريس في سوريا".

وتابع تتر ان "عملية جمع المساعدات مستمرة وسيتم ارسال قوافل اخرى في الايام القادمة".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وصلت المئات من سيارات المساعدات العراقية الى سوريا، لتقديم الإغاثة للمنكوبين جراء الزلزال المدمر الذي خلف آلاف القتلى والمصابين.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، دخول الشاحنات العراقية المحملة بالمواد الغذائية الى سوريا، عبر منفذ البوكمال بين العراق وسوريا.

واتجهت الشاحنات صوب مدينة حلب المنكوبة لايصال المساعدات الإغاثية.