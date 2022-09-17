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دهوك: تراجع نسبة السائحين بفعل العمليات العسكرية بين تركيا وحزب العمال

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-17T07:47:09+0000
دهوك: تراجع نسبة السائحين بفعل العمليات العسكرية بين تركيا وحزب العمال

شفق نيوز/ صرحت مديرية سياحة محافظة دهوك، يوم السبت، بأن الصراع الدائر بين القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في أنقرة اثرّ على نسبة إقبال السائحين على المحافظة.

وقال المدير العام لسياحة دهوك خيري علي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان اضرارا فادحة لحقت بمحافظة دهوك (جراء العمليات العسكرية والقصف الذي طال منتجع "برخ" السياحي في زاخو وتسبب بسقوط عدد من الضحايا واصابة العشرات من السائحين العراقيين).

كما أشار إلى تراجع نسبة السائحين لأكثر من 8 بالمئة بفعل تلك العمليات، مستدركا القول "لكننا قمنا بمحاولات للتخفيف من حدة تلك الأضرار ورغم كل ذلك فان نسبة اعداد السائحين كانت لهذا العام أكثر من العام السابق".

وأعلن علي ان محافظة دهوك ستحتضن في يوم 27 من شهر أيلول/سبتمبر مؤتمرا دوليا للسياحة بمشاركة عشرات الشركات المحلية والأجنبية.

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