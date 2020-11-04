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دهوك تدين بشدة هجوم "العماليين" وتعد تواجدهم"احتلالاً"

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-04T18:17:51+0000
دهوك تدين بشدة هجوم "العماليين" وتعد تواجدهم"احتلالاً"

شفق نيوز/ وصف محافظ دهوك علي تتر، يوم الاربعاء، هجوم عناصر من حزب العمال الكوردستاني ضد قوات البيشمركة بالاعتداء السافر.

وقال تتر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ما حصل اليوم عملاً خارجاً عن القانون واحتلالاً لأراضي وقرى الإقليم".

وأضاف أن "تواجد حزب العمال الكوردستاني ومقراته في كوردستان يخلق مشاكل دائمة ومشاكل ومعوقات رئيسية لإعادة اعمار الاقليم وضمان أمنه واستقراره".

وتبنى حزب العمال الكوردستاني، يوم الأربعاء انفجار عبوتين ناسفتين استهدف قوات البيشمركة في محافظة دهوك، وأوقعت ضحية وثلاثة جرحى.

وعقب التفجير، أقدمت قوة تابعة لحزب العمال الكوردستاني، بالاعتداء على قوة لحماية أحد آبار النفط شمال محافظة دهوك، ويعد هذا الهجوم هو الثالث من قبل "العماليين" على قوات حكومية في الإقليم.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز أن عناصر من حزب العمال الكوردستاني أطلقوا النار على أفراد من حماية شرطة النفط في احد ابار استخراج النفط في قرية نسرى التابعة لناحية جمانكي شمالي محافظة دهوك".

وأضاف المصدر؛ أن "اثنين على الأقل من افراد الشرطة أصيبوا بجروح اثناء الهجوم".

وأكد مراسل وكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم، أن مقاتلي الـPKK استهدفوا عجلة لقوات البيشمركة صباح اليوم بقذيفة صاروخ محمول نوع "RBG7" في ناحية "جمانكي" جنوب قضاء العمادية، مشيرا الى سقوط ثلاثة جرحى من عناصر البيشمركة.

كما افاد مصدر محلي في محافظة دهوك، يوم الاربعاء، بحدوث تبادل لإطلاق النار بين عناصر من حزب العمال، وقوات البيشمركة، شمالي المحافظة، في تطور جديد بعد توتر شهدته المحافظة في وقت سابق.

وأعلن مسؤول محلي في وقت سابق من اليوم، أن مقاتلي حزب العمال الكوردستاني استهدفوا عناصر قوات البيشمركة اثناء أداء واجبها في ناحية جمانكي جنوب قضاء العمادية، شمالي محافظة دهوك.

وسقط ضحية على الأقل، فيما أصيب اثنان آخران من قوات البيشمركة بهجوم صاروخي شنه عناصر الحزب العمال الكوردستاني شمالي محافظة دهوك.

وأكدت رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق، يوم الأربعاء، ان برلمان الإقليم "يحرم" و"يجرم"، أي اقتتال داخلي بين الاخوة في كوردستان ويعده جريمة ضد المصالح العليا لشعب وأرض كوردستان.

وأدانت حكومة إقليم كوردستان، اليوم، بشدة هجوم حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة في ناحية جمانكي شمالي محافظة دهوك، عادةً إياه "اعتداءً" على الإقليم، ومؤسساته الشرعية.

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