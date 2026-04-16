دهوك تدمر 608 ألغام ومخلفات حربية منذ بداية 2026 (فيديو وصور)

شفق نيوز- دهوك

أعلن مسؤول إعلام دائرة شؤون الألغام في محافظة دهوك، ريكر بيسفكي، يوم الخميس، تدمير 608 قطع من الألغام والمخلفات الحربية التي جرى جمعها منذ بداية العام الحالي داخل المحافظة.

وقال بيسفكي لوكالة شفق نيوز، إن "جزءاً كبيراً من هذه الكمية كان مدفوناً تحت الأرض، وقد أدت الأمطار الغزيرة خلال الفترة الماضية إلى ظهوره في عدد من المناطق".

وأضاف أن "عملية الإتلاف جرت ضمن واحدة من الحملات الدورية التي تنفذها المديرية العامة لشوون الألغام، حيث تم تفجير وتدمير هذه المواد في قضاء سميل وتحديداً في قرية كشي".

وأكد أن "المديرية مستمرة في تنفيذ حملات مماثلة للتخلص من المخلفات الحربية والألغام بهدف حماية المدنيين وتقليل المخاطر في المناطق المتضررة".

وكانت الهيئة العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان، أعلنت في 8 كانون الثاني/ يناير 2026، مقتل وإصابة 29 شخصاً جراء حوادث الألغام في الإقليم خلال العام 2025، والتي كان قد زرعها الجيش العراقي السابق خلال حربه مع إيران في ثمانينيات القرن المنصرم.

وقال رئيس الهيئة جبار مصطفى في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إن عدد الحقول التي تم تطهيرها من الألغام بلغت 53 حقلاً في إقليم كوردستان خلال العام الماضي.

وأضاف مصطفى أن أعداد الألغام المضادة للأفراد، والمضادة للدروع التي تمت إزالتها وتدميرها بلغت 2997 لغماً، مشيراً إلى أن أكثر من مليون شخص استفادوا من حملات التوعية والتعليمات الصادرة من المؤسسة بشأن مخاطر الألغام.

وتابع أن عدد ضحايا الألغام لعام 2025 ارتفع بشكل كبير مقارنة بالعام الذي سبقه 2024، مردفاً بالقول، إن الهيئة سجلت 18 حادث انفجار في مناطق مختلفة من إقليم كوردستان، وفي تلك الحوادث أصيب 17 شخصاً، و12 آخرين لقوا مصرعهم، وفي العام 2024 سجلنا مصرع أربعة أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح.

وكانت مديرية شؤون الألغام في إقليم كوردستان، كشفت في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وجود أكثر من 3 آلاف حقل ألغام و10 آلاف قطعة من مخلفات الحرب والمتفجرات غير المنفجرة داخل أراضي الإقليم.

وبحسب المديرية، فقد تمكنت فرق إزالة الألغام حتى الآن من تطهير 576 كيلومتراً مربعاً من أصل 776 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الملوثة، وأُعيد تسليمها إلى أصحابها بعد التأكد من خلوها من المخاطر.

ويصنف العراق حسب الإحصاءات والتقارير الدولية والمحلية المعنية، كأكثر دول العالم تلوثاً بالألغام ومخلفات الحروب غير المتفجرة، والتي هي بمثابة قنابل موقوتة تحصد أرواح عراقيين كثر أو تتسبب لهم بعاهات مستديمة، والمنتشرة جراء الحروب الداخلية والخارجية التي مر بها العراق طيلة العقود المنصرمة.

وكان رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، قد أكد في شباط/ فبراير 2025، أن العراق يعد من أكثر الدول تلوثاً بالألغام والمخلفات الحربية نتيجة تراكم الحروب والنزاعات على مر العقود الماضية، مشيراً إلى أن هذه المخلفات تمثل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين.

وأوضح الغراوي أن الإحصائيات الرسمية تكشف عن تجاوز عدد ضحايا الألغام والمخلفات الحربية في العراق الـ30 ألف شخص منذ عام 2003، بينما بلغ عدد الضحايا في إقليم كوردستان 13,500 شخص، بينهم قتلى وجرحى، منهم نساء وأطفال.

ووفقاً لمرصد الألغام الأرضية (لاند مين مونتور)، فإن العراق من أكثر دول العالم تلوثاً من حيث مساحة المنطقة الملغومة، بالإضافة إلى التلوث بالذخائر العنقودية ومخلفات حربية أخرى.