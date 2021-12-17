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دهوك تدعو السكان لإغاثة المتضررين من الفيضانات في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-17T12:26:35+0000
دهوك تدعو السكان لإغاثة المتضررين من الفيضانات في اربيل

شفق نيوز/ دعا رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر يوم الجمعة السكان إلى تقديم المساعدة إلى المتضررين من الفيضانات في أربيل.

وقال تتر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى الحكومة المحلية، إن المحافظة شكلت لجنة برئاسته للإشراف على جمع المساعدات والتبرعت للمتضررين من الفيضانات في اربيل، مبينا أن حملة الإغاثة ستنطلق من الساعة العاشرة من صباح اليوم ولغاية الثالثة بعد الظهر في ديوان المحافظة.

وأضاف أن أي شخص يرغب بتقديم المساعدات المادية فليقصد مبنى ديوان المحافظة، ويسلمها إلى اللجنة.

وتابع المحافظ بالقول إذا كان هناك من يرغب بتقديم مساعدات عينية فليذهب إلى مديرية الأزمات في المحافظة، داعيا السكان إلى العمل على تقديم المساعدات إلى السكان المتضررين في عاصمة إقليم كوردستان.

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