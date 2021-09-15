دهوك تدعو التجار العراقيين كافة للعمل بالمحافظة: الفرص متكافئة للجميع

شفق نيوز/ دعا رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر يوم الأربعاء التجار في إقليم كوردستان والعراق كافة إلى الاستثمار والعمل بالمحافظة، مؤكدا أن غرفة التجارة في دهوك ستذلل العقبات والعراقيل التي قد تواجههم.

وقال تتر في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان دارا جليل خياط، "إننا نهيء الأرضية لخلق فرص عمل متكافئة للتجار في كوردستان، وان سياسة حكومة الإقليم تهدف إلى القضاء على الروتين وتقديم التسهيلات كافة للعاملين في مجال التجارة".

وأردف بالقول ان الحكومة المحلية في دهوك تقدم التسهيلات كافة ضمن اطار قوانين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، مضيفا "نرغب أن يمارس التجار من مناطق العراق كافة عملهم بأريحية في دهوك وسنقدم لهم التسهيلات اللازمة ولن نسمح للروتين بأن يعطل أعمالهم، وأي مصاعب او عراقيل يواجهونها فان غرفة التجارة في دهوك ستقوم بمعالجتها فورا".

وتابع تتر بالقول ان "اي مواطن عراقي وضمن إطار قوانين العمل النافذة ستكون الفرصة متاحة ومتكافئة له ويمكنه وبكل سهولة وطمئنينة العمل بمجال التجارة في دهوك".