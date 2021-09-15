سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دهوك تدعو التجار العراقيين كافة للعمل بالمحافظة: الفرص متكافئة للجميع

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-15T07:42:53+0000
دهوك تدعو التجار العراقيين كافة للعمل بالمحافظة: الفرص متكافئة للجميع

شفق نيوز/ دعا رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر يوم الأربعاء التجار في إقليم كوردستان والعراق كافة إلى الاستثمار والعمل بالمحافظة، مؤكدا أن غرفة التجارة في دهوك ستذلل العقبات والعراقيل التي قد تواجههم.

وقال تتر في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان دارا جليل خياط، "إننا نهيء الأرضية لخلق فرص عمل متكافئة للتجار في كوردستان، وان سياسة حكومة الإقليم تهدف إلى القضاء على الروتين وتقديم التسهيلات كافة للعاملين في مجال التجارة".

وأردف بالقول ان الحكومة المحلية في دهوك تقدم التسهيلات كافة ضمن اطار قوانين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، مضيفا "نرغب أن يمارس التجار من مناطق العراق كافة عملهم بأريحية في دهوك وسنقدم لهم التسهيلات اللازمة ولن نسمح للروتين بأن يعطل أعمالهم، وأي مصاعب او عراقيل يواجهونها فان غرفة التجارة في دهوك ستقوم بمعالجتها فورا".

وتابع تتر بالقول ان "اي مواطن عراقي وضمن إطار قوانين العمل النافذة ستكون الفرصة متاحة ومتكافئة له ويمكنه وبكل سهولة وطمئنينة العمل بمجال التجارة في دهوك".

related

دهوك: لن نغلق أي مخيم للنازحين مالم يطمئنوا من إستقرار الاوضاع في مناطق سكناهم

Date: 2021-01-12 10:03:52
دهوك: لن نغلق أي مخيم للنازحين مالم يطمئنوا من إستقرار الاوضاع في مناطق سكناهم

دهوك تطلق تحذيرا بإنخفاض كبير في نهر دجلة: العراق سيواجه ازمة

Date: 2020-07-08 17:20:46
دهوك تطلق تحذيرا بإنخفاض كبير في نهر دجلة: العراق سيواجه ازمة

تركيا تعول على كوردستان تجارياً وتجدد الرغبة بتقوية العلاقات

Date: 2019-12-09 19:20:31
تركيا تعول على كوردستان تجارياً وتجدد الرغبة بتقوية العلاقات

الاتحاد الوطني يؤيد تعديلات بالدستور العراقي لا تلحق الضرر بحقوق اقليم كوردستان

Date: 2019-11-02 19:41:55
الاتحاد الوطني يؤيد تعديلات بالدستور العراقي لا تلحق الضرر بحقوق اقليم كوردستان

قصف مدفعي تركي يحرق مساحات زراعية شاسعة في دهوك

Date: 2020-09-18 10:44:43
قصف مدفعي تركي يحرق مساحات زراعية شاسعة في دهوك

صور .. محافظ دهوك الجديد يتسلم مهام عمله رسميا

Date: 2020-07-02 13:57:53
صور .. محافظ دهوك الجديد يتسلم مهام عمله رسميا

مرور دهوك ينشر مفارزه في الطرقات الرئيسة لمواجهة كورونا.. صور

Date: 2020-11-01 14:39:21
مرور دهوك ينشر مفارزه في الطرقات الرئيسة لمواجهة كورونا.. صور

بارزاني: تفشي كورونا ليس مشكلة صحية فحسب بل له تداعيات اقتصادية

Date: 2020-03-10 13:36:06
بارزاني: تفشي كورونا ليس مشكلة صحية فحسب بل له تداعيات اقتصادية