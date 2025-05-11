دهوك تدخل أول سيارة كهربائية إلى خدمة الأجرة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة مرور دهوك، اليوم السبت، عن إدخال أول سيارة كهربائية إلى خدمة سيارات الأجرة بالمحافظة، في خطوة هي الأولى من نوعها تهدف إلى تطوير قطاع النقل العام وتقليل الانبعاثات الكربونية، بعد صدور قرار رسمي من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان.

وقال مسؤول إعلام مرور دهوك العقيد آزاد طه، لوكالة شفق نيوز، إن أول سيارة كهربائية تم تحويلها من الاستخدام الخاص إلى سيارة أجرة رسمية، وقد باشرت عملها ضمن خطوط النقل داخل المحافظة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن تنفيذ القرار الجديد الذي يسمح لسائقي سيارات الأجرة باستبدال سياراتهم القديمة بسيارات كهربائية، موضحاً أن السائق يقوم أولاً بشراء سيارة كهربائية جديدة، ثم يتم تحويل رقم سيارته القديمة إلى رقم خصوصي، ليُسجَّل الرقم الجديد للسيارة الكهربائية كسيارة أجرة رسمية، دون دفع رسوم إضافية، دعمًا من الحكومة لتشجيع استخدام السيارات النظيفة.

وأشار طه إلى أن القرار حظي باستجابة واسعة من سائقي سيارات الأجرة، إذ تلقت الدائرة خلال الأيام الماضية عدداً كبيراً من طلبات استبدال السيارات القديمة، ما يُتوقع أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات، تقليل التلوث البيئي، وخفض تكاليف التشغيل على المدى البعيد.