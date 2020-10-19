دهوك تختبر دوام ثلاث مراحل لتحديد مصير العام الدراسي في ظل كورونا

شفق نيوز/ أعلن محافظ دهوك علي تتر، يوم الاثنين، تشكيل لجان مشتركة، لمتابعة تنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في المطاعم والمولات، مشيرة إلى دوام ثلاث مراحل دراسية يشكل اختباراً حقيقياً لاتخاذ قرار نهائي بشأن الدوام في المدارس والجامعات.

وقال تتر في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لغرفة عمليات دهوك لمواجهة كورونا وحضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "لجاناً من الأجهزة الأمنية والصحية المختصة ستتشكل على مستوى مركز المحافظة والاقضية والنواحي لمتابعة الأماكن العامة التي تشكل تجمعات بشرية كالمطاعم والمولات والكافتيريات واي موقع اخر لمتابعة تنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومحاسبة المقصرين وكذلك محاسبة أي مواطن لا يلتزم بتلك التوجيهات".

وأضاف محافظ دهوك ان "غرفة عمليات دهوك قررت السماح بإقامة الأنشطة الرياضية دون حضور الجماهير في الملاعب"، داعيا المواطنين الى "تنفيذ مبدأ التباعد الاجتماعي كأفضل وسيلة للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالتوجيهات".

وبشأن الدوام الرسمي للمدارس والجامعات، أوضح تتر أن "طلبة المراحل الأولى والثانية والثانية عشرة يواصلون دراستهم في المدارس وهذا الدوام يعد اختباراً حقيقياً لإقرار الدوام من عدمه للمراحل الأخرى".

وأشار إلى أن "هناك مراجعة الوضع الصحي من قبل وزارة الصحة وعلى أساس هذه المراجعة، سيتخذ قرار على مستوى اللجنة العليا لإقليم كوردستان بصدد الدوام الرسمي لبقية المراحل".

ودعا محافظ دهوك في مؤتمره صحفي رجال الدين من المسلمين والمسيحيين والايزيديين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى "تكثيف جهودهم لتوعية المواطنين في كيفية الوقاية من فيروس كورونا".



