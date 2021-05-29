دهوك تحيي يوم "الرياضة الكوردستانية" بنسختها الثانية.. صور

شفق نيوز/ احيت محافظة دهوك في اقليم كوردستان، السبت، النسخة الثانية من يوم "الرياضة الكوردستانية" عبر إقامة انشطة رياضية متنوعة .

وقال سكرتير منظمة "كوردستان سبورت" ئالآن حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "تسعة انشطة رياضية من أصل اكثر من 27 نشاطاً في اقليم كوردستان اقيمت، اليوم، في محافظة دهوك منها 5 أنشطة في مركز المحافظة و3 في زاخو، ونشاط واحد في قضاء اكرى".

وأوضح حسين أن "الفعاليات الرياضية تنوعت مابين مباراة كرة القدم والسلة والمصارعة وسباق الدراجات والماراثون وذلك بمشاركة اكثر من 500 رياضي على مستوى المحافظة".

وأشار إلى أن "غياب الفعاليات الرياضية العام الماضي بمناسبة يوم الرياضة الكوردستانية كانت قد الغيت بسبب اجراءات الوقاية من فايروس كورونا".

يذكر أن منظمة (كوردستان سبورت) أطلقت هذه المبادرة في مسعى يهدف للتشجيع على الرياضة، رغم أن هذا اليوم لم يقره برلمان الإقليم رسمياً، حتى الآن.

وانطلقت النسخة الأولى لليوم الرياضي الكوردستاني عام 2019، وعُلقت إطلاق النسخة الثانية في العام التالي بسبب الإغلاق في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وباتت هذه المناسبة تحظى بمشاركة رسمية وشعبية واسعة من مختلف فئات المجتمع، ولا سيما هواة الرياضة على مختلف أنواعها.