دهوك تحيي ذكرى تأسيس استحداثها كمحافظة وتعلن تنفيذ قرابة 700 مشروع كبير (صور)

شفق نيوز/ انطلقت مساء، اليوم السبت، فعاليات مهرجان يوم المحافظة وهي الذكرى الـ54 لاستحداث مدينة دهوك كمحافظة وذلك تحت شعار (البيئة بيتنا).

وأشار محافظ دهوك علي تتر في كلمة له الى خطوات حكومة الإقليم خلال السنوات الثلاثة الماضية في النهوض بالواقع الخدمي بجميع مجالاته مستشهدا بتنفيذ 685 مشروعا كبيرا في عموم المحافظة.

وأوضح تتر ان "اهالي محافظة دهوك هم اكثر التزاما بالقوانين من باقي المحافظات العراقية من خلال حرصهم على تطوير المدينة والحفاظ على أمنها واستقرارها".

هذا وشهدت فعاليات مهرجان يوم محافظة دهوك انشطة فنية تخللتها تكريم عدد من الشخصيات من شرائح مختلفة ممن خدموا المحافظة خلال الفترة الماضية.